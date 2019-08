Ingrid Alexandra klar for vaksenlivet

innenriks

Eit ertande blikk i eit par nøttebrune auge går igjen i samlinga av bilde frå prinsessa sin oppvekst som Slottet offentleggjorde fredag. Bilda er tatt på turar i inn- og utland og viser ei nysgjerrig, dyre- og naturglad prinsesse med eit ope blikk mot verda.

Fleire representantar frå dei europeiske kongehusa er venta til konfirmasjonen på laurdag, blant dei Spanias kong Felipe, kronprinsesse Victoria av Sverige og kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og prins Christian av Danmark. Heile kongefamilien vil vere til stades, og i tillegg er det offisielle Noreg rikt representert.

Kong Felipe, kronprinsesse Victoria og kronprins Frederik er blant fadrane til Ingrid Alexandra. I tillegg har ho bestefaren sin kong Harald, prinsesse Märtha Louise og mormor Marit Tjessem som fadrar.

Kneler åleine

Det er over 30 år sidan sist det vart halde ein kongeleg konfirmasjon i Noreg. Det var i 1988, då kronprins Haakon konfirmerte seg, også han knelande i einsam majestet i Slottskapellet.

For sjølv om Ingrid Alexandra har fått konfirmasjonsundervisning saman med jamaldra i Asker kyrkjesokn, kjem ho til å bli konfirmert åleine.

15-åringen er nummer to i arverekka etter faren sin og kan bli Noregs første kvinnelege dronning sidan 1400-talet. Som tronarving må prinsessa vedkjenne seg til den evangelisk-lutherske religionen. Sjølv om ein gjekk bort frå statskyrkja i 2017, valde Stortinget å behalde den kongelege vedkjenningsparagrafen i Grunnlova.

Historisk

Konfirmasjonen blir òg historisk på anna vis: For første gong er det to kvinnelege prestar, Oslo-biskop Kari Veiteberg og preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien, som skal forrette i ein kongeleg konfirmasjon.

Veiteberg skal halde hovudpreika der ho vil ta utgangspunkt i forteljinga frå Johannesevangeliet om då Jesus møtte ei samaritansk kvinne ved brønnen, får NTB opplyst frå Oslo bispedømmeråd.

Éin av bodskapane i forteljinga er at Jesus er vennleg mot alle, uansett kven dei er, og at omsorg kan gjere at folk føler seg sett og forstått.

Bunadstradisjon

Frå før er det kjente at prinsessa har fått ein bunad frå Aust-Telemark i konfirmasjonsgåve frå kongeparet. Prinsessa kjem til å ha han på seg i konfirmasjonen.

Dette er òg i pakt med kongelege tradisjonar: Tanta til prinsessa, Märtha Louise, bar same drakt – som tidlegare hadde høyrt til kronprinsesse Märtha – då ho sjølv vart konfirmert, og dessutan i veslebroren Haakon sin konfirmasjon to år seinare.

Også dronning Sonja har ein bunad frå Aust-Telemark som personleg favoritt, som ho fekk i gåve av mor si då ho gifta seg med Harald.

Gratulasjonsprotokoll

Etter konfirmasjonsgudstenesta inviterer kongen og dronninga til lunsj på Slottet til ære for konfirmanten.

Fredag blir det òg lagt ut ein gratulasjonsprotokoll på Slottet, der dei som ønsker det, kan skrive ei helsing til prinsessa. Her vil publikum kunne signere frå klokka 15 til 18.

Også på nettsidene til kongehuset vil det vere høve til å gratulere prinsessa frå fredag til søndag.

(©NPK)