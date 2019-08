Engasjerte ungdommar over heile landet klimastreikar

innenriks

Rundt 40 stader landet rundt arrangerer den lokale demonstrasjonen sin på denne dagen.

I Oslo blir klimastreiken til skuleelevane òg kombinert med demonstrasjonstog og med «Klimabrølet».

Ei rekke ungdomsorganisasjonar stilte opp føre Stortinget og kom med engasjerte appellar til like engasjerte ungdommar som taktfast ropte «Erna er feig».

Ungdommane ønsker at politikarane skal ta meir ansvar for å løyse klimakrisa, og har streika fleire gonger i vår. 6. juni stemte fleirtalet på Stortinget ned kravet frå dei klimastreikande ungdommane, og dagens streik er ein reaksjon på at lite har skjedd sidan då.

Mange elevar får ført deltakinga i streiken som ugyldig fråvær frå skulen.

Eitt av kriteria for å få gyldig fråvær er deltaking i politisk arbeid viss ein er tillitsvald. Elevorganisasjonen i Oslo lanserte ei løysing på problemet ved å opplyse om at dei skal registrere klimastreiken i Brønnøysund og utnemne alle medlemmer som styremedlemmer. Dette skapte jubel blant dei frammøtte, men det står att å sjå om eit styre med fleire tusen medlemmer blir formelt godkjent når den tida kjem.

Det er venta at over 10.000 elevar over heile landet vil streike fredag.

