Rundt 40 stader rundt i landet blir det arrangert lokale demonstrasjonar på denne dagen.

I Oslo blir skuleelevane sin klimastreik òg kombinert med demonstrasjonstog og med «Klimabrølet».

Ei rekke ungdomsorganisasjonar stilte opp føre Stortinget og kom med engasjerte appellar til like engasjerte ungdommar som taktfast ropte «Erna er feig».

Det er forventa at over 10.000 elevar over heile landet vil streike fredag.

