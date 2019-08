Elvestuen vil seie nei til nye oljeområde i nord

innenriks

Elvestuen vil òg flytte den såkalla iskanten sørover, noko som kan bli omstridt internt i regjeringa, skriv Dagbladet.

– Barentshavet nord må ut av diskusjonen og få varig vern. I tillegg må vi ta på alvor dei faglege råda om iskanten. I fleirtalet av råda ligg den grensa mykje lengre sør enn det som har vore sagt tidlegare. Og det er klart at vi er nøydde til å følgje faglege råd, utan at eg i dag kan seie nøyaktig korleis og kvar, seier Venstre-nestleiaren.

I forvaltningsplanen for Barentshavet, som blir lagt fram neste år, vil Elvestuen ha ei «tydeleg og streng grense for oljeaktivitet mot nord».

Definisjonen av iskanten er forstått som grensa for område der det er meir enn 30 prosent sannsynleg med sjøis i april månad. Iskanten er biologisk viktig, ikkje minst fordi det går føre seg ein intens produksjon av planteplankton der. Dyreplankton, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl utnyttar dette, og samlast rundt iskanten.

I 2015 avviste Stortinget ønsket til regjeringa om å «flytte» iskanten ved å bruke oppdaterte tal, og det same skjedde i 2017. I innstillinga slo energi- og miljøkomiteen, då leidd av Elvestuen, fast at «en eventuell ny definisjon av iskanten skal skje med utgangspunkt i en helhetlig revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten».

