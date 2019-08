Dale håper Nord-Jærens rushtidsavgift kan skrotast over jul

innenriks

– Frå vår side har vi tenkt å legge til rette for at dette skal kunne skje så tidleg som mogleg. Det betyr 1/1, seier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Han understrekar at føresetnaden er lokalpolitisk vilje.

– Viss dei lokalt bestemmer seg for det, skal det ikkje stå på vilje frå regjeringa, legg ministeren til.

Fredag la fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal (KrF) og ordførarane Christine Sagen Helgø (H, Stavanger), Stanley Wirak (Ap, Sandnes), Ole Ueland (H, Sola) og Kristine Enger (Ap, Randaberg) fram avtalen om å skrote rushtidsavgifta og innføre halv takst for elbilar, melder Rogalands Avis.

Det var likevel uklart når avgifta kan bli fjerna.

50 millionar

Det er den ferske avtalen til dei fire regjeringspartia i bompengesaka som no har opna ei moglegheit for å løyse opp i ein fastlåst situasjon omkring bompengeinnbetalingar på Nord-Jæren.

Dale understrekar at regjeringa no har lova pengar slik at staten på sett og vis «kjøper ut» rushtidsavgifta. Samtidig må takstvedtaka som Stortinget har gjort for Jæren, bli gjorde om, påpeikar han.

– Når det gjeld rushtidsavgifta, meiner eg det er mogleg å handtere dette før jul, seier statsråden.

I avtalen mellom regjeringspartia heiter det at «regjeringen ønsker å inngå en avtale på Nord-Jæren og er derfor innstilt på å øke det statlige bidraget med inntil 50 millioner kroner per år i avtaleperioden, dersom det lokalt er ønske om å inngå en avtale uten rushtidsavgift og dette lar seg realisere innenfor nullvekstmålet».

8.000 i året

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) frå Rogaland hadde håpt avgifta ville bli fjerna med ein gong.

– Ho utgjer cirka 8.000 kroner i året for ein bilist og gjer eit solid innhogg i familiebudsjetta, seier han til NTB.

– Sidan styringsgruppa seier dei formelt vil vente på vedtak frå Stortinget, får vi levere på det så fort Stortinget er samla, slik at vi kan fjerne denne avgifta så fort som mogleg, seier han.

Solveig Ege Tengesdal gav fredag beskjed om at politikarane no vil starte forhandlingar òg om dei punkta som ikkje handlar om rushtid og elbilar. Ho understrekar ifølgje Rogalands Avis samtidig at det er ein føresetnad at målet om nullvekst i biltrafikken på Nord-Jæren står fast.

Målet no er å ha klar ein konkret avtale før neste møtet i styringsgruppa 2. oktober.

Hærverk og bråk

Det var bråk allereie før innkrevjinga starta ved dei 38 nye bomstasjonane på Nord-Jæren 1. oktober i fjor. Fem stasjonar vart utsette for hærverk rett før dei skulle opnast, og ei vekes tid seinare vart det gjort endå eit forsøk på å øydelegge ein bomstasjon.

– Det er få plassar det har vore meir bråk om bompengar enn på Jæren. Representantane våre der borte har stått på barrikadane for å få vekk rushtidsavgifta. Eg er veldig glad for å kunne komme dei i møte, i tillegg til at vi kjem bilistane i møte, seier Dale.

Lokalt har motstanden mot bompengeinnkrevjinga vore stor og resultert i at det politiske partiet Folkeaksjonen nei til meir bompengar (FNB) har vakse kraftig.

I årets valkamp har FNB vorte eit nasjonalt fenomen som ifølgje meiningsmålingar har kapra mange veljarar òg i fleire andre kommunar, mellom anna i Bergen.

