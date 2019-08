DNB-søksmålet blir behandla i Høgsterett

innenriks

Det vedtok Høgsteretts ankeutval fredag. Forbrukarrådet vann saka i lagmannsretten, og DNB valde å anke.

– Allereie då vi bestemte oss for å ta saka til retten, var vi førebudde på at ho kunne gå heilt til Høgsterett, seier forbrukardirektør Inger Lise Blyverket.

DNB vart i mai dømt til å betale tilbake 345 millionar kroner til 180.000 fondskundar etter å ha tapt noregshistorias største massesøksmål.

Borgarting lagmannsrett slo fast at DNBs forvaltning av tre aksjefond var mangelfull og i strid med god forretningsskikk.

– Ikkje berre har fondsspararane betalt nesten dobbelt så mykje som dei skulle, men dei har òg tapt betydelege beløp i avkasting på sparepengane sine, heiter det i dommen.

– Det er andre gongen vi er i Høgsterett med DNB i denne saka. Den første runden var for å få gjort det mogleg å køyre gruppesøksmål. Der enda saka i forbrukarane sin favør, og vi håper igjen at Høgsterett kjem til ei god, prinsipiell avklaring til fordel for forbrukarane, seier forbrukardirektøren.

– Saka har allereie hatt ein disiplinerande effekt på bransjen, og vi ser at fleire bankar har justert prisane sine på fond dei siste månadene, seier Blyverket.

