VG-måling: Senterpartiet hentar veljarar frå Arbeidarpartiet

– Vi får stadfesta at Sp og MDG er i støyten, seier dagleg leiar Thore Gard Olaussen i Respons Analyse til VG.

Senterpartiet, som hadde ein liten dupp ned på 13-talet på førre VG-måling, er sterkt tilbake med 15,6 prosent oppslutning.

Arbeidarpartiet taper mest på Sps vekst. Dei går ned 0,7 prosentpoeng frå VGs førre måling, som vart tatt opp for ei veke sidan, men endringa er godt innanfor feilmarginen.

– Over 10 prosent av Ap-veljarane frå 2017 fortel no at dei vi stemme på Senterpartiet, seier Olaussen.

MDG held stand og får 7,6 prosent, ein framgang på 3,4 prosent sidan førre val, sjølv om dei går 0,1 prosentpoeng ned frå førre VG-måling. Samtidig fell bompengepartiet til 1,7 prosent, som er 1,1 prosentpoeng lågare enn i VG-målinga for ei veke sidan.

Resultata i målinga er som følgjer (endring frå valet 2015 i parentes):

Ap 22,4 prosent (-10,6 prosentpoeng), Høgre 20,8 (-2,4), Frp 9,4 (-0,1), Sp 15,6 (+7,1), KrF 4,1 (-1,3), Venstre 3,7 (-1,8), SV 6,4 (+2,3), MDG 7,6 (+3,4), Raudt 3,7 (+1,7) og FNB 1,7 prosent.

Feilmarginen på målinga er inntil 3 prosentpoeng og størst for dei største partia. Målinga er tatt opp mellom 23. og 28. august, og 1.002 personar er spurde.

