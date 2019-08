UD med nytt tilbod til sjuk fireåring i Syria

innenriks

Hittil har det vore omtalt at den alvorleg sjuke guten lid av cystisk fibrose, men ei ny undersøking skal ha avdekt «fibrous cyst in the abdomen», altså ein svulst i magen som må fjernast ved eit kirurgisk inngrep, skriv VG.

«Vi meiner det er veldig viktig at du tar imot helsehjelp frå WHO/ICRC sjølv om det må skje utan at du får vere med», lyder ei tekstmelding som ein tilsett i Utanriksdepartementet (UD) skal ha sendt kvinna.

Advokaten til kvinna Nils Christian Nordhus stiller spørsmål ved kven som har stilt diagnosen og kvar og når det har skjedd. Han seier dei i aukande grad er usikre på om diagnosen er rett fordi kvinna har oppsøkt feltsjukehuset drive av Raudekrossen i leiren. Ferske røntgenbilde skal ikkje vise nokon svulst i magen på guten.

– Norske styresmakter tar no i bruk alle middel for å få ei mor til å gi frå seg omsorga for det sjuke barnet sitt. Dei skaper ei førestilling om at barnet treng ein operasjon, der ho som mor ikkje får vite korleis diagnosen er stilt, seier Nordhus.

UD har ikkje svart på spørsmål om korleis diagnosen har komme i stand, men viser til at teieplikt hindrar dei ifrå å kommentere detaljar.

Kvinna har tidlegare trygla norske styresmakter om å hjelpe henne og hennar to barn, slik at dei kan komme tilbake til Noreg.

Men i eit brev til advokaten hennar har Utanriksdepartementet gjort det klart at dei berre kan hjelpe barna til å returnere, ikkje mora, melde NRK førre veke.

(©NTB)