Svensk klagenemnd seier nei til erstatning etter SAS-streiken

SAS vann fram med synet sitt om at streiken var ei hending utanfor kontrollen til selskapet. Dermed er selskapet ikkje pliktig til å betale ut EU-kompensasjon til dei ramma passasjerane, fortel Flysmart24.

Avgjerda gjaldt ei flyging frå Stockholm til Alicante i Spania. SAS lykkast ikkje med å skaffe alternativ transport for kunden, som kravde erstatning etter EUs direktiv.

Dette har den svenske nemnda no sagt nei til. Dermed er det lagt eit juridisk grunnlag for den vidare behandlinga av slike saker, også i Noreg. Nemndene vurderer avgjerdene sine i samsvar med same lovverket.

SAS refunderte utgiftene kundane hadde til alternativ flytransport, men sa nei til å betale ut EU-kompensasjon.

Over 130 krav er retta mot SAS i Noreg, og desse ligg til behandling i den norske Transportklagenemnda for flyreiser.

Streiken varte frå 26. april til 2. mai og førte til at rundt 4.000 avgangar vart innstilte. Streiken ramma 370.000 reisande.

