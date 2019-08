Rovvilt-kommunar seier nei til klagenemnd for rovviltjakt

innenriks

Nemnda skal etter planen behandle klagar på vedtak om lisensjakt og skadefelling.

USS organiserer 97 kommunar, mange av dei med bestandar av rovvilt. Organisasjonen synest lite om klima- og miljøminister Ola Elvestuens (V) forslag om å settet bort til klagebehandlinga til ei nemnd.

– USS meiner at forslaget inneber politisk fråskriving av ansvar som vil ha uheldige konsekvensar for tilliten til rovviltforvaltninga hos folk og lokalsamfunn, heiter det i høyringssvaret.

Statsråden må ha ansvar for å behandle klagene som i dag, meiner kommunane.

USS er også imot forslaget om å redusere talet på forvaltningsregionar for rovvilt og viser til at det er viktig med lokal forvaltning for at vedtaka som blir fatta, skal ha legitimitet.

Sammenslutninga er likevel positiv til at enkeltkommunar får klagerett i rovviltsaker.

