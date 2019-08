Kvinne fengsla etter at eldre vart lurt

innenriks

Kvinna vart fengsla i Bergen tingrett onsdag. Under fengslingsmøtet erkjente kvinna at ho stod bak sju grove bedrageri og to forsøk på tilsvarande bedrageri.

Bergens Tidende skriv at fleire eldre kvinner har vorte ringt opp av dei påståtte barnebarna sine og har vorte fortalt historier om at dei er hamna på sjukehus i utlandet. Kvinnene, som alle er i alderen 70 til 90 år, skal ha vorte frålurte summar på 20.000-30.000 kroner.

– Totalsummen nærmar seg 300.000 kroner. Den eldste kvinna er 94 år. Eg synest dette er utruleg frekt og ekstremt dårleg gjort, seier politiadvokat Linn Revheim til avisa.

Kvinna vart først arrestert i slutten av juli, men vart lauslatne etter avhøyr. Politiet fekk fleire meldingar og gjekk på nytt til arrestasjon. Retten delar meininga til politiet om at varetekt er nødvendig for å få kvinna til å stanse.

– Retten viser her til omfanget av straffbar handlingar over eit kort tidsrom, og dessutan at sikta har vore arrestert og lauslaten utan at dette heldt henne frå å halde fram med bedrageri, skriv Bergen tingrett i avgjerda.

Politiadvokaten seier til BT at også kjærasten til kvinna er sikta i saka, men at politiet ikkje veit kvar han er.

