Kraftig uvêr skapte togkaos og overfløyming i aust – ras og evakuering i vest

innenriks

Det kraftige regnet både på Austlandet og Vestlandet det siste døgnet har med andre ord ført til store problem.

I morgontimane var det totalt kaos i togtrafikken på Austlandet. Nær alle tog var innstilte, både hos Vy og Flytoget. I Oslo var det ei tid stans på alle T-banelinjene, noko som skapte store forseinkingar.

Klokka 13.30 gjenopna Gardermobanen, men innstillingar og forseinkingar må ein rekne med, opplyste Bane Nor klokka 13.25. Fleire andre toglinjer er framleis innstilte.

Skadar for millionar

På Oslo S vart det meldt om kaotiske forhold torsdag morgon. Ein utagerande mann skal ha gått til angrep på ein Vy-tilsett og vart lagt i bakken av vektarar, ifølgje Dagbladet. Den fornærma skal ha fått ein finger i auget.

Den kraftige nedbøren førte dessutan til store vassmengder og overfløymingar ei rekke stader.

Forsikringsselskapet Gjensidige hadde torsdag formiddag registrert 50 skadar for til saman rundt 2,5 millionar kroner.

Flest skadar har det vore i Buskerud, Akershus og Østfold.

– Det er jamt fordelt på lyn- og vass-skadar, seier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad.

Flaumar

Dei tilsette i Kriminalomsorga i Lillestrøm vart torsdag morgon sende heim etter ei overfløyming, ifølgje Romerikes Blad. Eit lynnedslag i eit avløpsrøyr på taket av bygningen førte til at eit vassrøyr sprakk, og enorme vassmengder fylte korridoren. 1.000 kvadratmeter med golv må bytast og tørkast.

Også i Hedmark har vassmengdene skapt problem. I Åsnes var det fare for at vatn skulle trenge inn i rådhuset, ifølgje NRK. Det var ei tid fare for at kommunearkivet ville bli overfløymt, og brannmannskapa jobba med å pumpe ut vatn.

Vått i vest

Førebels har det komme aller mest regn i Hordaland, som har alle fem topplasseringane på lista over stadene med mest nedbør natt til torsdag. Mest regn fall ved Gullfjellet, med 58 millimeter.

På Austlandet fekk Gvarv i Telemark mest regn på éin time, med 31 millimeter.

Torebyene har no trekt seg bort frå Austlandet, men det er meir nedbør i vente, åtvarar meteorologane.

Regnet kjem òg til Trøndelag. Meteorologane har sendt ut gult farevarsel for torsdag ettermiddag og kveld. Det kan komme 20–30 millimeter på tre timar i fylket.

Meir regn i vest

På Vestlandet blir det venta kraftig regn òg på fredag.

Noregs vassdrags- og energidirektorat har sendt ut farevarsel på gult nivå for jord- og flaumskred på Vestlandet og delar av Oppland.

– Det blir venta ein ny episode med mykje regn gjennom fredagen, lokalt opp mot 80 millimeter per døgn, opplyser dei på varslingstenesta varsom.no.

På Vestlandet er vegane mellom Bergen og Voss stengt på grunn av ras og store vassmengder.

19 personar sperra inne i tunnel

På E16 har det gått to store ras ved Bolstad, der fleire bilar vart sperra inne. Til saman vart 19 personar sperra inne mellom klokka 1 og klokka 9 torsdag, ifølgje NRK. Rasa har gått om lag 2 kilometer frå kvarandre.

Omkøyringsvegen på fylkesveg 314 måtte stengast ved Bergsdalen på grunn av ras utløyst av regnvêret.

Ein av dei som vart sperra inne, var trailersjåfør Stig Kalleklev. I over tolv timar var han stengd inne i tunnelen ved Bolstad på E16 på grunn av ras på begge sider av tunnelen, ifølgje Bergens Tidende.

Det vil truleg ta fleire dagar før vegen kan opne igjen, ifølgje trafikkoperatør Tore Tysse i Statens vegvesen.

(©NPK)