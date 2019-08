Hus evakuert på grunn av flaum i Kvam

innenriks

Store vassmengder har prega Vestlandet også natt til torsdag. Først måtte hovudvegen E 16 mellom Bergen og Voss blir stengd ved Bolstad på grunn av ras. Sidan måtte også omkøyringsvegen på fylkesveg 314 bli stengd ved Bergsdalen på grunn av ras utløyst av regnvêret.

– Slik det er no, er det ingen fare for liv eller noko slikt, men det er litt vanskeleg å ta seg frå Bergen til Voss sidan fleire vegar er stengde. Politiet har beredskap på begge sider, men det rammar jo andre, seier operasjonsleiar Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt til NTB.

Evakuerte seg sjølv

Det er varsla store nedbørsmengder over Vestlandet natt til torsdag og på dagtid torsdag. Klokka 2.40 melde brannvesenet i Hordaland om at eit hus i Kvam var evakuert som følgje av store mengder vatn som kom drivande gjennom vegbanen og busetnaden. Politiet og representantar for kommunen rykte ut til området.

– Bebuarane evakuerte seg sjølv då det byrja å renne vatn gjennom huset. Brannvesenet er på staden og hjelper, seier Sætre.

I Hordaland har Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) sett farevarselet for jord- og flaumskred til oransje nivå, det nest høgaste, medan dei har sendt gult farevarsel for Sogn og Fjordane og dei nordlegaste delane av Rogaland.

Mykje nedbør

Meteorologisk institutt åtvara onsdag kveld om svært kraftige regnbyer for Sogn og Sunnfjord, Hordaland og nordlege Rogaland. Varselet gjekk ut på at det lokalt kunne komme 40–60 millimeter nedbør på tre timar.

– Det har komme mykje vatn i områda rundt Bolstad og Norheimsund, men det skal ha gitt seg no, sa operasjonsleiar Sætre ved 3.20-tida.

Det er òg meldt gul fare for flaum på Vestlandet som følgje av den venta nedbøren onsdag og torsdag.

Då uvêret kom inn over kysten onsdag, byrja det å brenne i ein einebustad på Sotra, truleg etter eit lynnedslag. Bebuarane var ikkje heime, men huset vart heilt overtent.

