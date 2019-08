Brundtland meiner Støre har hatt uflaks

innenriks

NRK avslørte onsdag at Støre hadde eigardel i private velferdskonsern gjennom DNB-fond som driv med investering.

Brundtland meiner Støre har gjort alt rett etter at han opna opp om privatøkonomien sin etter valet i 2017. Det som har skjedd, kallar ho som uflaks.

– Det har ikkje noko med lære å gjere. Ein har verkeleg prøvd å lære av problemstillinga for to år sidan. Ein har fått eit opplegg som skulle vere vasstett, så har det vist seg at det har komme ei investering du ikkje veit om. Så skal ein lage ein kjempebrudulje. Det går for langt – meiner eg, seier den tidlegare statministeren til TV 2.

Stiller spørsmål ved tidspunktet

Ap-leiar Jonas Gahr Støre meiner det er grunn til å stille spørsmål om kvifor medieoppslag om den personlege økonomien hans kjem rett før valet.

– Kven som tipsar om dette slik at det skjer tolv dagar før eit val – og ikkje midt i sommarferien – der eg fortel om at eg har fond, det skal ikkje eg spekulere på, sa Støre på NRKs Politisk kvarter torsdag.

Om nokon med overlegg har plassert ein dritpakke mot han, vil han ikkje seie.

– Eg ønsker ikkje å setje noko karaktertrekk på det. Det får andre gjere. Eg berre konstaterer at det er tolv dagar før eit val når spørsmålet kjem, sa han.

Støre gjentok at han har overlate til DNB å gjere investeringane, og at han ikkje sjølv har plukka ut fonda. Han understreka at han sidan hausten 2017 har vore open om investeringane sine, og at han er førebudd på at det kan komme spørsmål òg i framtida.

Partifellar fortviler

Støre seier han har fått mykje støtte frå folk både innanfor og utanfor Arbeidarpartiet det siste døgnet. Han forstår at partifellar fortviler fordi medieoppslag endå ein gong handlar om den personlege økonomien hans.

– At dei er frustrerte over at vi ikkje kan snakke om politikk, det skjønner eg. Viss nokon er fortvila over meg, får dei ringe. Eg er meg, eg er på jobb for partiet, sa han.

