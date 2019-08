Arrangør håper på 100.000 til klimabrøl framom Stortinget

innenriks

Tanken er at eit brøl frå så mange strupar verkeleg skal vekke politikarane, seier initiativtakar til Klimabrølet Even Nord Rydningen til NTB.

– Det er mogleg å avgrense den globale oppvarminga. Men det manglar ei skikkeleg brei, folkeleg oppslutning om den tøffe klimapolitikken som må til, seier Rydningen.

I Oslo planlegg arrangørane for at 100.000 demonstrantar skal la klimabodskapen ljome gjennom gatene, medan det er venta 50.000 demonstrantar til klimabrøl i ti andre byar frå Tønsberg til Henningsvær.

Dersom så mange kjem, er det duka for ei historisk stor markering.

«Taus majoritet»

Ein viktig tanke bak aksjonen er å aktivere det Rydningen kallar «den tause majoriteten».

– Svært mange er bekymra for klimaendringane. Dei får no ei effektiv lågterskelmoglegheit til å vise kva dei meiner. Det som er viktig, er at vi viser fram kor mange som sluttar opp om dette, seier Rydningen.

– I den korte tida vår som partipolitisk uavhengig foreining har vi vore i kontakt med fagforeiningar, trussamfunn, bedrifter, korps og foreiningar. Vi ser at det er veldig mange som kjenner eigarskap til denne markeringa, og at det er stor interesse for å stille opp og stille seg skulder ved skulder med skulestreikarane og seie at nok er nok.

Fredag blir det òg halde den tredje nasjonale skulestreiken for klimaet. Både i Oslo og sju andre stader, mellom dei Trondheim og Tromsø, er det varsla demonstrasjonar.

I den første skulestreiken i mars deltok rundt 40.000 skuleelevar.

– Vil koste

Hovudkravet til både Klimabrølet og skulestreikarane er at Noreg må oppfylle forpliktingane sine i Parisavtalen. Rydningen er opptatt av at politikarane må vere ærlege om at kampen for å halde oppvarminga nede vil koste.

– Dette blir ikkje berre ein dans på grøn teknologi og smarte løysingar. Vi kjem alle til å måtte gi slepp på noko. Men dette er einaste veg å gå. Vi må kjempe for ein meir truverdig klimapolitikk, seier han og peikar på det han meiner er dobbeltkommunikasjon frå politikarane.

– Dei vernar LoVeSe og deler samtidig ut 90 nye konsesjonar for oljeleiting. Folk opplever ikkje at det er eit samla mål og ei tydeleg retning på politikken, hevdar han.

Forsking tyder likevel på at klimaengasjementet daler i takt med alder. I ei Cicero-undersøking som vart presentert på Arendalsuka tidlegare i august, seier 57 prosent av dei under 30 at dei ganske eller veldig bekymra for klimaendringar. Blant dei over 45 er det litt færre enn éin av tre som meiner dette.

