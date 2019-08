Advokat tilstår underslag av nær 9 millionar kroner frå tidlegare klientar

innenriks

Politiet har avdekt fire tilfelle av underslag for til saman 9.235.000 kroner, opplyser politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Det største enkeltbeløpet er på drygt 4 millionar kroner. To saker gjeld underslag på drygt 2 millionar kroner kvar, medan det fjerde tilfellet gjeld eit beløp på rundt 400.000 kroner.

Advokaten, ein mann i 50-åra, har erkjent straffskuld, men meiner at det må bli gitt frådrag i underslagsbeløpa for advokatsalær – betaling – han meiner å ha hatt krav på.

– Han meiner det rette beløpet for underslaga derfor er 8.850.000 kroner, seier politiadvokaten.

Sand seier at dei fire tilfella av underslag av klientmiddel er knytte til saker der advokaten enten var mellommann for eigedomsavhending eller var styrar av dødsbu. I minst eitt av tilfella var oppgåva hans både å administrere eit dødsbu og vere mellommann for ein eigedomstransaksjon.

Mannen er ikkje lenger advokat. Han leverte i 2018 inn advokatløyvet sitt då Tilsynsrådet for advokatverksemd tok initiativ til å avvikle mannens advokatforretning.

(©NPK)