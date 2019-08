Veireno-sjefen dømd til ni månaders fengsel – VT Gruppen slepp å betale millionbot

innenriks

I Follo tingrett vart Enger dømt til fengsel i 1 år og 3 månader, og VT Gruppen vart dømd til å betale ei bot på 4,5 millionar kroner.

Saka heng saman med dei store problema med avfallshandteringa i Vestfold og Oslo i perioden 2015 til 2017. Dei fleste tiltalepostane gjaldt mange og til dels grove brot på arbeidstidsreglane i arbeidsmiljølova.

To av tiltalepostane vart avviste for både Enger og Veireno AS, då dei ikkje oppfylte kravet lova hadde til utforming av tiltaleavgjerder. Lagmannsretten fann Enger skuldig i dei andre tiltalepostane.

Retten kom til at det fanst særs skjerpande omstende for Oslo-prosjektet, og at straffa i utgangspunktet var fengsel i eitt år. Men sidan det hadde gått lang tid sidan dei straffbar regelbrota i Vestfold, førte det til ein reduksjon i straffa.

Det er òg lagt vekt at Enger erkjente straffskuld i lagmannsretten. Eit fleirtal på seks dommarar kom til at han skulle dømmast til fengsel i ni månader, medan éin dommar meinte at straffa burde vere fengsel i seks månader.

Veireno AS var òg tiltalt. Då selskapet vart slått konkurs i 2017, var spørsmålet om morselskapet VT Gruppen kunne dømmast til føretaksstraff.

Lagmannsretten frifann gruppa for alle tiltalepostar. Retten noterer at det med tanke på det strenge beviskravet i straffesaker, ikkje kunne leggast til grunn at dei forholda tiltalen gjaldt, vart gjort på vegner av VT Gruppen.