Uvêr i vest – husbrann truleg starta av lyn

Varselet gjeld hovudsakleg Nord-Rogaland, Hordaland, Sogn og Sunnfjord, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

– Svært kraftige regnbyer. Fare for overvatn og vassplaning, bekke- og elveløpsendringar, jord- og flaumskred. Fare for stengde vegar. Statens vegvesen tilrår trafikantar å vurdere om dei kan utsetje reisa til uvêret er over, er beskjeden.

På Sotra byrja det onsdag å brenne i ein einebustad, truleg etter eit lynnedslag. Bebuarane var ikkje heime, men huset vart heilt overtent, opplyser Vest politidistrikt.

– Eg sat på kontoret då det kom to kraftige lynnedslag, seier Jan Erik Nygaard til Bergens Tidende.

– Det eksploderte utanfor huset og bakken rista. No er heile taket brunne opp, seier Nygaard, som har kontor rett ved staden.

Nest høgaste nivå

I Hordaland har Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) sat farevarselet for jord- og flaumskred til oransje nivå, det nest høgaste, medan dei har sendt gult farevarsel for Sogn og Fjordane og dei nordlegaste delane av Rogaland.

Meteorologisk institutt åtvarar samtidig om svært kraftige regnbyer for Sogn og Sunnfjord, Hordaland og nordlege Rogaland. Det kan lokalt komme 40–60 millimeter nedbør på tre timar.

Det er òg meldt gul fare for flaum på Vestlandet som følgje av den venta nedbøren. Varsla gjeld for onsdag og torsdag.

Lengre reisetid

– Mange reiser kan ta lengre tid. Overvatn og fare for vassplaning skaper vanskelege køyreforhold. Nokre område kan miste vegsambandet, kanskje i fleire dagar, skriv Meteorologisk institutt i farevarselet.

Dei skriv vidare at bratte skråningar, og dessutan bekker og elveløp med stor vassføring er spesielt utsett.

Det er òg meldt om kraftige regnbyer for Agder, Telemark, Vestfold og Østfold for onsdag knytt til jordskredfaren i Hordaland.

Høg skredfare

NVE heva onsdag ettermiddag farenivået til oransje for rasutsette Veslemannen i Romsdal. Det er venta at nedbørsmengdene som er varsla, vil auke rørslene i fjellpartiet.

Åndalsnes Avis skreiv søndag ettermiddag om eit større skred frå Veslemannen. Vakthavande geolog Line Kristensen i NVE sa til avisa at rørslene i fjellet har auka i helga.

Raset var relativt stort, men betydeleg mindre enn fleire andre tidlegare i sommar.

Sidan hausten 2014 har bebuarar under fjellet Mannen i Rauma vorte evakuert heile 15 gonger. Det rasfarlege partiet Veslemannen har eit volum på mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein.

