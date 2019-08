Trond Giske roser Sofie etter at VG vart felt i PFU

innenriks

– Sofie er ei utruleg modig kvinne som står opp mot mediemakta. Det står det utruleg stor respekt av. Det har betydd mykje for meg og familien, seier han til TV 2.

Onsdag vart VG felt på fem punkt for dekninga av dansevideoen med Trond Giske i Pressens Faglige Utvalg (PFU). I tillegg er avisa felt på to punkt for si eiga evaluering av dekninga. Fellinga er den mest omfattande i historia til utvalet.

Saka omtaler ein kort videosnutt der Sofie dansar med Ap-politikar Trond Giske på Bar Vulkan i Oslo. Sjølv opplevde ho episoden som uproblematisk, men saka fekk ei heilt anna framstilling i VG.

Giske seier at Sofie kunne late vere å ta saka vidare, slik mange ville ha gjort.

– I staden stod ho fram og fortalde sanninga, noko som sikkert var ei stor belasting. Det står det stor respekt av, seier han til kanalen.

