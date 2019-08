Politiet: Vurderer det som mest sannsynleg at Anne-Elisabeth Hagen ikkje er i live

innenriks

Politiinspektør Tommy Brøske opplyste på ein pressekonferanse onsdag at det ikkje har vore ny kontakt med dei påståtte gjerningspersonane sidan kontakten 8. juli, og at siste livsteikn etter Hagen framleis er 31. oktober 2018.

– Politiet har tatt førespurnader som har komme, på alvor, og vi merka oss at det vart opplyste at Hagen er i live. Det er påfallande at kontakten på nytt har teke slutt, og at det ikkje har vore nokon ny førespurnad etter 8. juli, seier han.

Han seier at dei no anslår at det er usannsynleg at det vil bli fremma eit livsbevis.

– Med andre ord held vi fast ved vurderinga om at ho mest sannsynleg ikkje er i live, seier Brøske.

Hagen forsvann frå heimen sin 31. oktober i fjor, men politiet gjekk først ut med informasjon om saka 9. januar i år.