Noreg forhandlar med Russland om Berg

Det vart opplyst på eit møte i Utanriksdepartementet i Oslo tysdag der Bergs næraste familie, den norske advokaten hans og støttegruppa deltok, melder NRK.

Noreg bruker fleire millionar kroner på å få spiondømte Frode Berg heim frå Russland. Målet er å få han heim før frigjeringsjubileet i Finnmark i oktober.

Det opplyste ei kjelde med tilknyting til Utanriksdepartementet til NRK måndag.

25. oktober blir markert 75-årsdagen for Russlands frigjering av Aust-Finnmark i Kirkenes. Både Russlands utanriksminister Sergei Lavrov, kong Harald og statsminister Erna Solberg (H) deltar i markeringa.

Frode Bergs advokat, Brynjulf Risnes, meiner jubileet legg press både på Noreg og Russland.

– Det er klart at under jubileet vil ein helst snakke om andre ting enn Frode Berg. Eg vil tru det er interesse på begge sider for å få dette ut av verda før den tid, seier Risnes.

NRKs kjelde, som står nært prosessen, har lang og brei erfaring i norsk utanriksteneste og han meiner ressursbruken for å få Berg heim er like stor som i Moland- og French-saka. Den saka kosta Utanriksdepartementet minst 11 millionar kroner.

Ifølgje kjelda er arbeidet særleg vanskeleg på grunn av det anstrengde forholdet mellom Noreg og Russland, Noregs sanksjonar mot Russland og ulikt syn på utviklinga i Ukraina.

Den tidlegare norske grenseinspektøren Frode Berg vart tidlegare i år dømt til 14 års fengsel i Russland. Berg har innrømt at han var på kurer-oppdrag for norsk etterretning då han vart arrestert for spionasje i 2017.

