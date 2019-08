Kronprinsen besøkte skeive muslimar: – Fint å møte folk som kjempar for kjærleiken

innenriks

Hos Salam Noreg var stemninga lett euforisk i minutta før kronprins Haakons besøk onsdag. Eit hundretals menneske, blant dei representantar for både det kyrkjelege og politiske Noreg, hadde samla seg til det celebre besøket.

– Vi sende ein mail til Slottet og inviterte han, men vi trudde aldri det skulle gå, seier generalsekretær Begard Reza til NTB.

– Enorm heider

Under mottoet «Ingen er født haram» vart Salam Noreg stifta i 2017 som den første organisasjonen i Norden for homofile, lesbiske, bifile og transpersonar med muslimsk bakgrunn. At kronprinsen vel å komme på besøk er veldig viktig og ein enorm heider, meiner Reza.

– Eg trur det vil ha ein stor effekt når det gjeld både openheit og toleranse. Det sender eit viktig signal, seier ho.

Assisterande generalsekretær Thee-Yezen Al-Obeid trur merksemda besøket medfører, vil medverke til at Salam Noreg får større legitimitet.

– No som kronprinsen har anerkjent oss, håper vi at ringverknadene vil spreie seg til andre delar av samfunnet – til politikarar, til våre eigne og til moskeane, seier han.

Salam Noreg får ikkje ei krone i statsstøtte, men gjer alt arbeid på dugnad. Samlinga på onsdag var første gong døra vart opna for andre enn medlemmene til organisasjonen. Kor mange det er, er likevel hemmeleg.

– Viktig arbeid

Kronprinsen seier til NTB at han valde å komme fordi han meiner Salam Noreg gjer eit viktig arbeid.

– Eg synest det er viktig at vi er ulike og kan leve saman på ein bra måte. Det arbeidet som blir gjort i Salam, har stor tyding for nettopp for å styrke dette, og det tenker eg er ein viktig bit av det liberale demokratiet vi har.

– Salam Noreg kallar sjølv besøket for ein enorm heider?

– Det er hyggeleg, seier kronprinsen.

Under det halvannan time lange besøket vart kronprinsen servert ein liten bukett ulike historier frå personar i nettverket rundt Salam Noreg.

– I denne erfaringsbakgrunnen ligg det nok ganske mange vanskelege situasjonar. Då er det viktig at ein får komme saman og snakke om felles utfordringar og støtte kvarandre.

Imponert av motet

Det som gjer mest inntrykk, er det motet som dei aktive i Salam Noreg utviser, seier kronprinsen.

– Eg synest det var rett og slett eit arrangement å bli litt glad av. Eg synest det er veldig hyggeleg å møte folk som kjempar for kjærleiken.

– Mange av desse opplever truslar og hat når det gjeld deira eigen legning?

– Det kan ein sjølvsagt ikkje akseptere, slår kronprinsen fast.

(©NPK)