Intern usemje om Oslo Frps valkamp-annonsar på omdiskuterte nettstader

Dei to omdiskuterte nettstadene Document og Resett har fleire gonger vorte kritiserte for å sleppe til rasistiske ytringar i kommentarfelta sine. Trass i dette har Oslo Frp valt å bruke delar av valkampbudsjettet sitt på å annonsere på dei to nyheitsmedia, skriv Klassekampen. Dette skjedde sjølv om det skal ha vore intern motstand i valkamputvalet.

– Dei største avtalane om annonsering vart tatt opp og diskuterte. Det enda med støtte for planen, også for å annonsere på Resett og Document, seier fylkesleiar Tone E. Ims Larssen.

– Det var fleire i fylkesstyret som påpeika at Resett og Document blir lese av mange som deler meiningane våre, seier Larssen, som seier partiet absolutt ikkje vil assosierast med rasisme.

– Det stempelet har eg òg jobba beinhardt for at Frp skal unngå, seier Larsen.

Ho forklarer at det opphavlege valkamputvalet i partiet måtte bytast ut og derfor mista fleire fristar for å kjøpe annonseplass. Annonsebudsjettet på 1,7 millionar vil derfor bli brukt i fleire lokalaviser i Oslo, og dessutan Resett og Document.

