Fare for ny sjukepleiarstreik

Forhandlingane står om sjukepleiaranes minstelønnsgaranti. Ifølgje Sjukepleiarforbundet (NSF) tener sju av ti sjukepleiarar med meir enn ti års ansiennitet og som er omfatta av Pleie- og omsorgssemja i NHO Service og Handel, mindre enn minstelønnsgarantien i dei andre tariffområda for norske sjukepleiarar.

– Erfaringa vår er at våre medlemmar sakkar akterut lønnsmessig i dette tariffområdet, særleg dei med ansiennitet over 6 år. Uranienborghjemmet vart i juni i år ført tilbake til Oslo kommune. I snitt gjekk dei tilsette opp 40.000 kroner ved tilbakeføringa til Oslo kommune. Sjukepleiarane med 10 års ansiennitet eller meir, fekk, med unntak av ein enkelt sjukepleiar, mellom 35.000 og 107.000 kroner meir i lønn, seier forbundsleiar Eli Gunhild By til NSF.

I første omgang vil NSF ta ut til saman 49 sjukepleiarar i Oslo, Hordaland, Oppland og Troms i streik frå fredag morgon.

På den andre sida av forhandlingsbordet har arbeidsgivarorganisasjonen NHO Service og Handel varsla lockout for eitt enkelt NSF-medlem dersom meklinga som har frist til midnatt torsdag ikkje fører fram.

I fjor streika NSF i 28 dagar i same tariffområde før streiken vart stansa gjennom tvungen lønnsnemnd.

– Vi forventar at vi denne gongen som part kan få fremje og få gjennomslag for kravet til sjukepleiarane innanfor rammene av spelereglane i arbeidslivet, utan at andre treng gripe inn. Dette er ei viktig sak som har brei støtte blant våre 119.000 medlemmar, seier Eli Gunhild By.

Fakta om sjukepleiarstreiken:

Totalt vil 49 medlemmer takast ut i første runde. Desse verksemder vil bli ramma:

(Talet på medlemmer som er varsla meldt ut i streik i parentes):

* Eurest AS – Avd. Gaustad Hotell (1)

* Eurest AS – Ullevål Pasienthotell (4)

* Eurest AS – Haukeland Pasienthotell (4)

* Rehabiliteringssenteret – Nord-Norges Kurbad AS (6)

* Ringen Rehabiliteringssenter AS (6)

* Skogli Helse- og rehabiliteringssenter (10)

* Åstveit Helsesenter AS (18)

