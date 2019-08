Familiane til 44 prosent av alle eittåringar i Oslo får kontantstøtte

innenriks

Ferske tal frå Nav viser at familiane til 3.490 eittåringar i Oslo fekk kontantstøtte per 30. juni i år. Det utgjer 44,1 prosent av alle eittåringane i hovudstaden. Talet er ein auke på 2,2 prosent frå same tid i fjor. Den største auken fann stad i bydelane Østensjø (8,5 prosent), Frogner (8,2 prosent) og Søndre Nordstrand (5,8 prosent).

Talet på familiar som får kontantstøtte, bekymrar byrådsleiar Raymond Johansen (Ap). Han skriv i ein e-post til NTB at den borgarlege regjeringa har gjort kontantstøtta «altfor attraktiv».

Johansen vil heller erstatte ordninga med ei integreringsstøtte beståande av gratis barnehage, språktrening og arbeidstrening for foreldre, og dessutan ei mentorordning for familien.

– Integreringsstøtte skal vere ein rett akkurat som kontantstøtte og vere eit parallelt tilbod til kontantstøtte. Det skal vere lovpålagt både å tilby og gjere greie for alternativet før ein gir kontantstøtte. Målet er å få fleire barn i barnehage og fleire foreldre i arbeid, seier Johansen.

Også Arbeidarpartiets talsperson for familie og likestillingspolitikk og leiar av kvinnenettverket i partiet, Anette Trettebergstuen, legg skulda på regjeringa.

– Allereie frå før var kjønnsforskjellane mellom kven som tar ut kontantstøtte enorme – no aukar dei endå meir. Over 80 prosent av dei som tar ut kontantstøtte er no kvinner og trenden er aukande. Likevel vel regjeringa å vere blind og døv for den store likestillingsslagsida kontantstøtta har, skriv Trettebergstuen i ein e-post til NTB.

Ved utgangen av juni 2019 fekk totalt 22.248 familiar kontantstøtte på landsbasis, ifølgje Nav. Det er ein nedgang på 1,7 prosent frå same periode i fjor. Nedgangen i fjor var betydeleg svakare enn dei siste tre åra.

