Elektronikksalet går ned, men salet av elsparkesyklar går så det suser

innenriks

For første gong har Elektronikkbransjen målt salet av små elektroniske køyretøy som inkluderer både hoverboards, elskateboards og elsparkesyklar. Det siste halvåret har 30.000 slike køyretøy vorte selde over disk i Noreg.

– Mikromobilitet er verkeleg i vinden, og vi ser at det er dei dyrare produkta som blir brukte til å komme seg enten heilt til jobb eller til næraste kollektivtransport som aukar mest. Bransjen forventar at salet av desse produkta kjem til å auke kraftig, seier administrerande direktør Jan Røsholm i Elektronikkbransjen i ei pressemelding.

Ruter-samarbeid med Tier

Det finst ikkje eigne salstal på elsparkesyklar, men ifølgje tilbakemeldingar frå bransjen er sparkesyklane det mest selde framkomstmiddelet. Dette kjem i stor grad av at fleire aktørar har etablert seg med utleigeverksemd, særleg i Oslo.

21. august vart det kjent at kollektivselskapet Ruter no inngår samarbeid med tyske Tier om elsparkesyklar slik at personar med månadskort òg vil få tilgang til framkomstmiddelet i Oslo.

Mobil- og DAB-salet ned

Tal frå bransjen viser at salet av smarthøgtalarar har dobla seg sidan i fjor, medan både mobilsalet og salet av DAB-radioar har falle med høvesvis 11 og 13 prosent.

– Fleire produsentar har komme med toppmodellar som kostar godt over 10.000 kroner, og då beheld folk gjerne mobilane lengre. Det har òg vore noko uro i marknaden, og alt dette har påverka kjøpsvanane til nordmenn, seier kommunikasjonssjef Marte Ottemo.

Samla sett har verdien av elektronikksalet falle med tre prosent sidan i fjor, og tendensen er at nordmenn kjøper litt færre, men dyrare produkt enn før.

(©NPK)