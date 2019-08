Dansevideo-saka opp for PFU

innenriks

Avisa er klaga inn for sjølvdømmeordninga Pressens Faglige Utvalg (PFU) av Sofie, som vart sitert i den opphavlege VG-saka 21. februar i år.

I saka omtaler VG ein kort videosnutt der Sofie og Ap-politikar Trond Giske dansar på Bar Vulkan i Oslo – ein episode ho sjølv opplevde som uproblematisk, men som fekk ei heilt anna framstilling i VG.

– Eg føler meg pressa, uthengt og dårleg behandla av VG. Mediet har skrive eit sitat eg ikkje kan stå inne for, som eg fleire gonger har prøvd å endre/fjerne. Eg meiner at mediet har brukt meg til fordel for eit politisk spel eg aldri ville ta del i, skriv kvinna i klaga.

Fleire punkt

Ho meiner avisa har brote god presseskikk på desse sju punkta i Ver varsom-plakaten:

* 3.2, om kjeldekritikk og kontroll av opplysningar

* 3.3, om klargjering av premiss

* 3.6, om at upublisert materiale som hovudregel ikkje skal utleverast til utenforståande

* 3.7, om plikta pressa har til å gi att meiningsinnhaldet i det som blir brukt av utsegnene til intervjuobjektet / sitere presist

* 3.9, om å opptre omsynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen

* 4.2, om å skilje faktiske opplysningar og kommentarar

* 4.13, om å rette feil og beklage

– Ikkje akseptabelt

VG erkjenner dette i svaret sitt til PFU:

– VG meiner det ikkje var akseptabelt å publisere sitatet som klagar ikkje kan stå inne for, og som ho fleire gonger freista å endre/fjerne. Vidare erkjenner VG at Sofie vart «satt under sterkt press», heiter det i PFUs oppsummering av VGs tilsvar.

VG oppfører:

«Vi er enige med Sofie i at VGs opptreden før og etter publisering utgjør et brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 og 4.13. Det var klart at Sofie ikke kunne stå inne for sitatet, og da skulle det ikke ha vært publisert. Det skulle også ha vært fjernet på et langt tidligere tidspunkt, slik både Sofie selv og hennes advokat understreker» .

Rapport

Avisa er ikkje samd i at dei har brote god presseskikk når det gjeld å skilje faktiske opplysningar og kommentarar, og punktet som går på at upublisert materiale som hovudregel ikkje skal utleverast til utenforståande.

Det sistnemnde dreier seg om opplysningar som kom fram i VGs eigen evalueringsrapport om saka, som vart offentleggjort i mars.

– I rapporten konkluderer vi med at VG svikta i dekninga av dansevideoen og i handteringa av Sofie som kjelde. Det blir òg konkludert med at VG skulle ha retta og beklaga artikkelen på eit tidlegare tidspunkt. Ei raskare handtering ville ha vore riktig overfor både Sofie og Trond Giske», heiter det i VGs tilsvar.

Saka fekk konsekvensar for Trond Giske, som på same tid var innstilt til fylkesstyret i Trøndelag Ap. Han trekte seg seinare frå kampen om vervet.

(©NPK)