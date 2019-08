Anne B. Ragde ramma av hjerneslag

innenriks

– Det har vore ei tøff tid sidan 4. juli. Det går framover, men dette tar tid. No gleder eg meg vanvitig til at boka kjem ut og skal møte lesarane. Det har vore lyspunktet, skriv Ragde til VG onsdag.

Den siste romanen til forfattaren om familien Neshov, «Datteren», er berre halvanna veke unna, og kjem for sal 6. september.

Forlaget Oktober, som gir ut boka, seier til VG at forfattaren har fått reiseforbod og beskjed om å kvile.

Dei opplyser at alle framsyningar, med unntak av eitt planlagt bokbad i heimbyen til forfattaren, er avlyst. Det vil seie at det berre er arrangementet på Litteraturhuset i Trondheim laurdag 14. september som vil gå som planlagt.

– Anne B. Ragde fekk hjerneslag 4. juli, eit par månader etter at ho var ferdig med å skrive «Datteren». Ho har vore på rekonvalesens no i fleire veker etter eit sjukehusopphald – og vi kan seie at det går fint framover. Ho har fått på joggesko og trenar med den stålviljen ho er kjent for, fortel forlagssjef Ingeri Engelstad i Oktober til VG.

(©NPK)