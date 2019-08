– Urealistisk høgt krav til norskkunnskapar for å få statsborgarskap

innenriks

Det er fire nivå på den nasjonale norskprøven for innvandrarar: A1, A2, B1 og B2. I Noreg har kravet for å få statsborgarskap til no vore A2. I forslaget til ny integreringslov skjerpar regjeringa kravet til munnleg B1, som er det nest høgaste nivået:

«Personen kan forstå hovedpunktene i klar tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid, skole og fritid. Kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå og kan skrive enkle tekster om kjente emner og kort forklare og begrunne meninger og planer.»

Avdelingsleiar ved Introduksjonssenteret i Drammen, Liv Gjønnes, seier til NRK at erfaringa deira gjennom mange år, er at ein veldig stor del aldri vil klare B1, sjølv om dei er både er motiverte og arbeider hardt,

– Det er eit overraskande høgt nivå, og eit nivå veldig mange vil ha problem med å oppnå, seier Gjønnes.

– For personar med god utdanning, og folk som er vande til å tileigne seg ny kunnskap, er dette overkommeleg, sjølv om det er krevjande. Men mange har kanskje liten eller ingen skulegang frå før, og nokre er til og med analfabetar, seier ho.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) står fast på kravet om munnleg B1 for norsk statsborgarskap.

– Norsk er nøkkelen til integrering og arbeid i Noreg, og då må vi stille krav. I mange jobbar blir det stilte krav til B1, og då er det ikkje urimeleg å stille dette kravet, seier han.

