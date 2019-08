Uklart rundt bompengeavtalen: – Ikkje så lett å forstå kva dette betyr

innenriks

– Det er ikkje så lett å forstå kva dette vil bety for kommunane framover, seier assisterande direktør Kjell Werner Johansen ved Transportøkonomisk institutt (TØI) til NTB.

Tonen er nokolunde lik frå kommuneorganisasjonen KS:

– Kva det faktisk betyr, står att å sjå. Det gjeld berre nye bypakkar, ikkje dei eksisterande. Sidan det ikkje har vorte gjort noka detaljerte konsekvensutgreiing, skal eg vere forsiktig med å meine noko om kva som faktisk blir konsekvensen, seier områdedirektør for interessepolitikk Helge Eide i KS.

Han legg til at KS prinsipielt er imot kravet.

Ikkje greidd ut

Heller ikkje politikarane som vedtok avtalen, veit kva for ei betyding dette eigenandelskravet vil få.

– Vi veit eigentleg ikkje konsekvensane av dette punktet, sa Venstre-leiar Trine Skei Grande då ho fredag kunngjorde at partiet stilte seg bak statsminister Erna Solbergs (H) forslag til bompengeløysing.

Avtalepunktet ho snakkar om, og som Venstre var klart imot, lyder som følgjer:

«Det forutsettes en fylkeskommunal/kommunal egenandel på 20 prosent i nye bypakker med investeringer på fylkeskommunale eller kommunale prosjekter. Egenandelen kan ikke finansieres med bompenger.»

– Vi har vore imot det punktet fordi vi meiner at det bør konsekvensutgreiast før det kjem inn, forklarte Grande.

– Kutt i velferd

Opposisjonen var raskt ute og kritiserte eigenandelskravet, og antyda at kommunane kan bli nøydde til å kutte i andre tenester for å få råd til eigendelen på 20 prosent.

– Når kommunane sjølv må betale meir for betre transport, vil dei måtte finansiere det med kutt i velferda eller droppe kollektivsatsing. Enten tapar miljøet, eller så blir skulebarn, eldre og arbeidsfolk i kommunane taparane, sa SVs Audun Lysbakken.

Aps Jonas Gahr Støre var kritisk til at regjeringa sender ein «ekstrarekning til kommunane, utan å ha konsultert dei».

– Må fortolkast

Men om kommunane faktisk får ein ekstrarekning på grunn av eigendelen, er vanskeleg å seie.

– Det må fortolkast. Det er ikkje krystallklart kva ting i denne avtalen betyr, seier Kjell Werner Johansen i TØI.

Han viser til noko Trine Skei Grande òg var innom på pressekonferansen på fredag. Nemleg at kommunane og fylkeskommunane allereie brukar masse pengar på samferdselsprosjekt som ikkje er del av desse bypakkane.

– Dermed kan det tenkjast at dei legg nokre av desse prosjekta inn i bypakkane, og fyller opp eigendelen på den måten, seier han.

I så fall vil punktet ha få reelle konsekvensar.

– Våre bypolitikarar seier at dette ikkje treng å føre til så store endringar. Fordi bypakkane eigentleg ikkje er rigga med at alle prosjekta ligg inne. No kan du legge alle inn, og då har du klart eigendelen, sa Grande.

Usamd

Den analysen er samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ikkje samd i. Han seier at dersom kommunane flyttar inn nye prosjekt i pakkane, kan dei risikere å måtte flytte andre ut.

– Det blir ei tydeleg porteføljestyring. Fylkes- og kommunepolitikarane har ikkje sjanse til å lure seg unna at det blir tøffare prioriteringar, det er heile intensjonen i avtalen, seier han til NTB.

Eigenandelskravet har vore viktig for Frp i forhandlingane. Dale vedgår at det ikkje er mogleg å seie noko sikkert om konsekvensane av kravet, men forklarer intensjonen bak slik:

– Det skal bidra til at fylkes- og lokalpolitikarar tenker gjennom kostnadene i ein del av prosjekta dei foreslår i bypakkene, fordi dei ikkje lenger kan velte 100 prosent over på bilistane.

– Vil dette få reelle konsekvensar?

– Ja. Det er ikkje noko rom for tolking her. Det er fleire punkt i avtalen som regulerer dette.

