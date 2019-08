Svakare for SAS – tar nye sparegrep

innenriks

Selskapet fekk eit resultat før skatt på nesten 1,5 milliardar svenske kroner i tredje kvartal, som går frå mai til juli.

SAS kunne notere seg rekordhøgt tal på passasjerar i dei viktige sommarmånadene. Samtidig har høge drivstoffkostnader, svak valuta og pilotstreiken påverka resultatet, som var om lag ein halv milliard kroner svakare enn same periode i fjor.

Konsernsjef Richard Gustafson beskriv det som skuffande. Selskapet er i ferd med å rulle ut nye innsparingsinitiativ.

– Sjølv om inntektsauken er oppmuntrande, så krev rådande makroøkonomiske utfordringar ein forbetra effektivitet for å sikre konkurransekraft og langsiktig lønnsemd, skriv Gustafson i resultatmeldinga.

Oppgradering av flåten til ein rein Airbus-flåte skal på sikt gi forbetra effektivitet, skriv E24. Selskapet vil òg kutte kostnader ved å auke innsats for digitalisering, både for betre hjelpemiddel for dei tilsette og meir sjølvbetening. I tillegg blir det innført ei ny organisering frå oktober.

