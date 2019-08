Skal dele ut 25 millionar til tiltak mot plastforsøpling

innenriks

Handelens Miljøfond får inn 50 øre per plastberepose som blir selde av butikkar som er medlemmer i organisasjonen.

50-øringen er øyremerkt miljøtiltak som oppfyller hovudformålet til fondet.

– Vi hadde vår første utlysing og tildeling av middel i fjor, og vi ser at det gir resultat. Vi deler no ut ytterlegare 25 millionar kroner til opprydding og førebygging av plastforsøpling, og bidrag til meir effektiv plastbruk, seier dagleg leiar Rasmus Hansson i Handelens Miljøfond.

Alle som driv prosjekt som bidrar til å løyse miljøproblem knytt til plast, kan søke. Spesielt ryddeprosjekt og førebyggjande tiltak vil bli prioritert i denne utlysingsrunden.

Kriteria for at prosjekta skal få støtte, er at dei oppfyller eit eller fleire av Handelens Miljøfonds tre hovudformål: redusere plastforsøpling, auke plastgjenvinning og/eller redusere forbruk av plastbereposar.

(©NPK)