Regjeringas Amazonas-politikk får skarp kritikk

Blant dei som meiner at den norske dobbeltkommunikasjonen har vore skadeleg, er Regnskogfondet.

– Det Noreg seier og gjer, blir lagt merke til. Kommunikasjonen til no har skjedd på verst tenkelege måte, seier leiar Øyvind Eggen til NTB.

– Bensin på bålet

Han viser til at Noreg først gav inntrykk av å reagere på regnskogpolitikken til Brasils president Jair Bolsonaro gjennom å fryse ei utbetaling på 300 millionar kroner til Amazonas-fondet. Men så, etter at dei kraftige brannane i Amazonas hamna på topp i det globale nyheitsbildet, underteikna regjeringa ein frihandelsavtale med den same presidenten.

– Timinga kunne ikkje vore verre. Dette er heilt i tråd med det Bolsonaro ønsker, seier Eggen.

Han får støtte frå Greenpeace-leiar Frode Pleym.

– Å inngå ein avtale med Brasil no, er som å kaste bensin på bålet. Det er berre eitt språk Bolsonaro forstår, og det er maktspråket, seier Pleym.

Hastemøte

Tysdag stilte dei to og dessutan representantane til eit 30-tal for organisasjons- og næringslivet til eit hastemøte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) for å gi råd om korleis Amazonas-situasjonen bør handterast.

– Det gjeld å manøvrere klokt, seier Elvestuen.

Til stades på møtet var òg representantar frå selskapa Equinor, Yara og Norsk Hydro, der staten er største eigar. Dei fekk klar beskjed frå Elvestuen:

– Dei må vere bevisste på verdikjedene sine og ikkje bidra til avskoginga i Brasil, sa ministeren.

Talet på brannar i regnskogen i Brasil har auka med 83 prosent samanlikna med same periode i fjor, viser satellittdata frå Brasils institutt for romforsking (INPE).

Vi seie nei

Tysdag vart det kjent at både Venstre, Elvestuens eige parti, og KrF kan komme til å seie nei til å ratifisere den nye frihandelsavtalen med den søramerikanske handelsblokka Mercosur, der Brasil inngår. Også Ap antydar eit nei, medan Sp, SV, MDG og Raudt har varsla at dei ikkje vil støtte avtalen.

Elvestuen står på si side fast på at avtalen er bra.

– Det er ikkje noko feil med avtalen i seg sjølv. Forhandlingane har gått føre seg sidan 2017, og avtalen har dei elementa han treng, og som det har vore moglegheit å få ei semje om.

– Men situasjonen akkurat no er at vi må bruke posisjonen vår for å sjå om vi kan ha ein innverknad. Det er mykje usemje om situasjonen òg i Brasil, seier klimaministeren.

Éi stemme

Regnskogfondets er samd i at det er viktig med framleis dialog med Brasil.

– Men det aller viktigaste no er at både politikarar og næringsliv, både importørar, investorar og bankar, sender ein tydeleg, felles bodskap om at avskoginga må stanse dersom samarbeidet skal halde fram, seier Eggen.

Også leiar for ansvarlege investeringar i pensjonsselskapet KLP, Jeanett Bergan, meiner næringslivet må bruke dei verkemidla dei har til rådvelde til å prøve å påverke situasjonen. Ho er djupt bekymra for regnskogen i Brasil.

– Sidan politikken i Brasil er endra, vil det kvile eit større ansvar på selskapa for å sikre ei berekraftig verdikjede. Næringslivet må tore å stå opp. Det vil òg hjelpe politikarane, seier ho til NTB.

Trekke seg ut

KLP har ein forvaltningskapital på nær 700 milliardar kroner og har investert i 66.000 selskap i 50 land, fleire av dei i Brasil.

– Det kan bli aktuelt å trekke seg ut av selskap som bidrar til avskoging, seier Bergan.

Søndag bad Venstres Ketil Kjenseth næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vurdere å halde tilbake investeringar frå oljeselskapet Equinor som eit pressmiddel mot Brasil. Svaret frå Isaksen var eit blankt nei.

Irlands statsminister Leo Varadkar trua før helga med å stemme nei til frihandelsavtalen. Frankrikes president Emmanuel Macron sa rett før G7-møtet i Biarritz, som han er vert for, at Brasils haldning i klimapolitikken gjer at Frankrike ikkje vil støtte opp om ein frihandelsavtale.

EU-president Donald Tusk har på si side sagt at han trur det blir vanskeleg å få ratifisert avtalen i nokre medlemsland.

