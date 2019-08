Politiet vil ha full undersøking av Manshaus

innenriks

Det kjem fram av den førebelse rettspsykiatriske erklæringa som Oslo politidistrikt no har fått.

– Det betyr at det blir gjennomført ei meir omfattande vurdering av sikta. Observasjonen vil bli utført av to sakkunnige. Arbeidet med å finne sakkunnige er sette i gang, og det blir forventa ei avklaring i neste veke, seier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby i Oslo politidistrikt.

Manshaus angreip laurdag 10. august moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Han fyrte av skot, men ingen vart alvorleg skadd i skytinga. Han er sikta for terror, i tillegg til drapet på stesøstera si.

Fornøgd

21-åringen vart underlagt ein over tre timar lang psykiatrisk observasjon på politihuset i Oslo onsdag førre veke. Han vart gjennomført av psykologspesialist Marianne Teigland, som leiar rettspsykiatrisk poliklinikk ved Oslo universitetssjukehus.

Den innleiande samtalen krinsa rundt den mentale tilstanden til 21-åringen og livshistoria hans. Han gir grunnlag for å vurdere evnenivå og tilreknelegheit, som vil vere det sentrale spørsmålet i ei straffesak.

– Vi er fornøgd med konklusjonen til spesialpsykologen. Det var den vegen vi venta at det skulle gå. Dette var ein samtale med psykolog som varte i over tre timar. Det er skrive ein lang rapport som følgje av det. Dette har òg gitt oss nyttig informasjon i etterforskinga, utan at eg kan gå i detaljar om det, seier Kraby til NTB.

Han seier at alt tyder på at dei tre våpena politiet har beslaglagt, to rifler og ei hagle, stammar frå bustaden til Manshaus der dei var lovleg tatt vare på.

– Men vi må vere hundre prosent sikre. Alt tyder òg på at han var åleine om dette, men alle prosjekta våre prøver å avklare slike spørsmål, seier politiadvokaten.

To sakkunnige

Politiet vil no bli samd med Manshaus' forsvarar, advokat Unni Fries, om kva for to rettssakskyndige dei ønsker å nytte.

– Eg reknar med at det spørsmålet vil bli avklart om kort tid. Så vil det då bli sendt eit krav til Asker og Bærum tingrett i Sandvika for oppnemning og mandatet. Deretter kan dei starte samtalane sine med den sikta. Dette føreset likevel at han er villig til å snakke med dei, seier politiadvokaten.

Dersom Manshaus ikkje er villig til det, er eit alternativ å krevje tvungen observasjon. Blir dette resultatet, vil han høgst sannsynleg bli innlagt på Dikemark sjukehus, der han vil bli observert i to-tre veker.

Om han igjen er villig til å samarbeide, slik han gjorde då han samtykte til den prejudisielle observasjonen, vil samtalane skje på Ila fengsel og forvaringsanstalt der han sit i varetekt og isolasjon.

