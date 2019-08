Dårlege utsikter for rypejakta

innenriks

Mellom Saltfjellet i Nordland og Kongsvoll på Dovre ser det ut til å bli eit normalår for rypebestanden. Men i resten av landet er resultatet nedslåande.

Takseringsresultata er henta inn i august i samarbeid med jegerar over heile landet der Statskog forvaltar jakt.

Rypetellinga og historisk jaktuttak blir lagt til grunn når Statskog skal avklare kva for avgrensingar som må innførast.

– Svake takseringstal vil innebere strengare regulering for å sikre berekraftig forvalting. Enkelte område vil bli stengde for rype- og skogsfugljakt, seier fagsjef Jo Inge Breisjøberget for jakt og fiske i Statskog.

Det vil bli avklart ein av dei næraste dagane.

Årsaka til utviklinga er uklar. Ein uvanleg kald periode i månadsskiftet juni/juli har gitt auka døyingstal. I tillegg har smågnagarbestanden kollapsa, noko som gjer at rev og mår i større grad går etter rypekyllingar, ifølgje fagsjefen.

– Dette forklarar hovudtrekk utviklinga vi ser. Vi hadde likevel forventa betring i Troms. Kvifor dette ikkje skjer skal vi no sjå nærare på, seier han.

Dei dårlegaste resultata er i austlege strøk mot svenskegrensa.

Rype- og skogsfugljakta startar 10. september.

