Regjeringa varslar innstrammingar i vindkraftutbygging

Han lovar ein radikal lågare utbyggingstakt enn det har vore til no, ifølgje Dagens Næringsliv.

Ved utgangen av andre kvartal i år var 21 vindkraftprosjekt under bygging i Noreg, ifølgje tal frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Den samla årsproduksjonen til prosjekta svarer til 6–7 prosent av heile vasskraftproduksjonen.

Årsaka til den store utbygginga er at tidsfristen for å komme inn under subsidiesystemet med elsertifikater nærmar seg, meiner Freiberg.

Denne fristen er sett til 2021. Dermed er konsesjonar som er gitt over mange år, brått sett i arbeid.

Freiberg meiner det er eit behov for å sjå på konsesjonssystemet. I dag har ein utbyggar fem år på seg til å starte bygging etter at konsesjon er gitt.

Eit sterkt politisk ønske om å få til vindkraft har likevel ført til ei liberal haldning til å gi utsettingar, meiner Freiberg.

– Vi ser no at det skaper konfliktar, og at utbyggarane til slutt bygger noko anna enn det ein opphavleg såg for seg, seier han.

I dag er den totalen effekten og dei ytre grensene av ein vindpark regulert i konsesjonane, men det er ikkje sett klare avgrensingar for storleiken på enkeltturbinar eller plasseringa av desse. Det vil Freiberg no sjå på.

Ifølgje han kan innstrammingar truleg blir gjennomført ved å skjerpe praksis, men det skal òg vurderast å skrive om regelverket for bygging og idriftsetting.

