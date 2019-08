Høgre stiller nye SFO-krav

innenriks

Det er altfor store forskjellar i SFO-tilbodet til kommunane, både når det gjeld kvalitet, pris og organisering, meiner Høgre-leiar og statsminister Erna Solberg.

– Vi må sørge for at SFO blir meir enn oppbevaring, slår ho fast og viser til at SFO er ein viktig del av kvardagen til mange barn.

– Derfor er det så viktig at kvaliteten på tilbodet er godt, og at det er tilgjengeleg for alle, uavhengig av inntekt, seier ho.

Fem krav

Dei fem SFO-krava Høgre no går til val på, er:

* Leksehjelp til alle som ønsker det

* Ein open og tett dialog mellom SFO og heimen

* Tilstrekkelege norskevner blant dei tilsette

* Redusert foreldrebetaling for låginntektsfamiliar

* Variasjon mellom læring, måltid, fysisk aktivitet, frileik og vaksenstyrte aktivitetar.

Ikkje heildagsskule

Solberg åtvarar likevel mot å oppfatte dei fem krava som eit ledd på veg mot heildagsskulen.

– Forskjellen er at dette skal ha eit fritidspreg og ikkje eit undervisningspreg. Vi meiner SFO skal vere ein aktivitet, seier ho til NTB.

Til hausten er det varsla ei stortingsmelding om tidleg innsats og inkluderande fellesskap som også vil ta for seg SFO-ordninga.

– Det viktige for oss er at vi skal sørge for lågare betaling og sikre reduksjonsordningar framover. Det har vi sagt at vi må gjere, og det må kommunane òg gjere, seier Solberg.

