Tidlegare kundar saksøker Bitcoins Noreg

Kravet deira er rekna til 12,5 millionar kroner, seier advokatfullmektig Erling Løken Andersen, som leier søksmålet, til Dagens Næringsliv.

Bitcoins Norge varsla kundane sine 1. juli om at dei stansa all handel og selde unna kryptovalutaen til kundane etter å ha vorte utsett for eit dataangrep.

Kryptovaluta til ein verdi av nær 4,5 millionar kroner vart stole, melde Bitcoins Norge-gründer Ole-André Torjussen.

I byrjinga av juli kunne bitcoin seljast til rundt 11.000 dollar per stykk, men Bitcoins Noreg lova berre å betale tilbake verdien frå 1. mai, då kursen var under halvparten.

Dei tidlegare kundane ønsker å få tilbake differansen mellom verdien av kryptovalutaen sin frå 1. mai og 30. juni – då han skal ha vorte tvangsseld.

Verdien dobla seg i perioden, og det er ikkje klart kvar desse verdiane har vorte av. Det er heller ikkje komme fram kor mange kundar som vart ramma av tvangssalet eller kor store verdiar som vart selde unna, ifølgje DN.

– Vi ønsker ikkje å kommentere spekulasjonar og rykte no, då vi ikkje har fått nokon krav i saka enno, seier Torjussen.

