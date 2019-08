Teknisk feil på tre av dei nye ambulanseflya

innenriks

Fabrikken har sendt ekspertar frå USA og Tyskland for å finne feilen i stand by-systemet. Babcock set inn sine to reservefly og hentar i tillegg eit fly frå Sverige for å halde oppe beredskapen, skriv selskapet i ei pressemelding fredag.

Systemet sørger for at pilotane skal kunne lande flya sjølv om det skulle oppstå eit fullstendig straumbrot om bord.

– Fabrikken tar dette på største alvor, og har sendt ekspertar frå USA og Tyskland til Noreg for å finne feilen, seier Hans Skog-Andersen, som er sjef for flyoperasjonane i Babcock.

Babcock har førebels ikkje avgjort om det er aktuelt å setje fram krav om økonomisk kompensasjon mot fabrikken som følgje av at flya blir tatt ut av teneste.

– Vi har no fullt fokus på å ta vare på beredskapen i tida det tar for fabrikken å få retta feilen, seier Skog-Andersen.

Det er dei to flya som for tida står på Gardermoen, og det eine i Brønnøysund som har denne feilen.

Krava i kontrakten med Luftambulansetenesta tilseier at det skal vere åtte ambulansefly for kortbane i beredskap på dag og sju på kveld og natt, pluss eit jetfly for langbane dag og natt.

Babcock hentar derfor eit B250-fly frå Sverige til Gardermoen og flyttar litt på resten av flya slik at beredskapen ved alle basar blir dekt opp.

