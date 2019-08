Reinhaldarar tapte i arbeidsretten – kan ikkje krevje lønn mellom oppdrag

innenriks

Det kjem fram i ein fersk dom i Arbeidsretten, som konkluderer med at tariffavtalen til reinhaldarane ikkje gir dekning for at det skal utbetalast lønn for tida det tar å dra frå oppdrag til oppdrag når oppdraga er ved ulike bedrifter.

Eit fleirtal av dommarane i saka gir NHO medhald i at «bedrift» i reinhaldsovereinskomsten skal bety «oppdragsgivar», ifølgje FriFagbevegelse.

Saka kjem av lønnstvistar ved reinhaldsbedriftene Elite Service Partner, Mint Renhold og Kraft Drift. Dei to første har løyst tvistane sine gjennom utanrettslege forlik, medan Kraft Drift-tvisten er til behandling i Eidsivating lagmannsrett.

Fleire store aktørar betaler reinhaldarane sine lønn også for tida dei bruker på å reise mellom oppdrag, men Arbeidsretten meiner at formuleringa «same bedrift» i tariffavtalen ikkje kan tolkast som at den gjeld oppdrag for same arbeidsgivar.

LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund varslar no krav om endringar i avtaleverket for å få gjennomslag for at medlemmene til forbundet skal ha lønn òg når dei er på veg frå eit oppdrag til eit anna.

(©NPK)