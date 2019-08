Nytt regjeringsutval skal sjå på arbeidslivet i framtida

innenriks

– Arbeidslivet står overfor store endringar, mellom anna vil teknologiutvikling, klimautfordringar og globalisering påverke arbeidsplassane våre framover, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i ei pressemelding.

No set ho ned eit nytt utval som skal leiast av arbeidsrettsadvokat og BI-professor Jan Fougner. Utvalet inkluderer òg tre andre ekspertar, i tillegg til partane i arbeidslivet, og skal vurdere rammeverket for tilknyting og verksemdsorganisering i arbeidslivet i framtida.

Utgreiing klar om to år

– Vi må sørge for at vi har eit godt og oppdatert rammeverk som både tar vare på behovet til verksemdene for utvikling og fleksibilitet, og behovet for føreseielege vilkår og vern for dei som utfører arbeid i arbeidslivet i åra som kjem, seier Hauglie.

Arbeidet til utvalet skal resulterast i ei utgreiing som skal kome innan 1. juni 2021.

Tidlegare denne veka vart det private omsorgsselskapet Aleris delvis frikjent av Oslo tingrett etter at 24 tidlegare konsulentar saksøkte dei. Konsulentane har vore tilknytte Aleris som sjølvstendig næringsdrivande, men meiner dei skulle vore fast tilsett som ordinære arbeidstakarar. Oslo tingrett gav 12 av dei 24 saksøkarane delvis medhald, medan Stendi, som selskapet i dag heiter, vart frifunne i 11 av sakene.

Dommen vakte sterke reaksjonar i opposisjonen på Stortinget. Både Arbeidarpartiets Hadia Tajik, Senterpartiets Per Olaf Lundteigen og SVs Audun Lysbakken tok til orde for å endre arbeidsmiljølova, dersom dommen blir ståande.

– Eit utmerkt døme

Anniken Hauglie meiner dommen viser kvifor utvalet ho set ned, er nødvendig.

– Eg registrerer at det nettopp har komme dom i Aleris-saka. Saka er eit utmerkt døme på kvifor vi treng eit utval som skal sjå på tilknytingsformer i arbeidslivet, seier Hauglie til NTB.

