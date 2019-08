MDG susar fram på bergensmåling – kan sikre raudt byråd

innenriks

Partibarometeret er utført av Respons Analyse for Bergens Tidende og VG i perioden 19. til 21. august blant 601 respondentar og samanlikna med førre lokalvalresultat.

Førstekandidat Thor Haakon Bakke (MDG) meiner dei får med seg fleire veljarar, særleg dei unge, fordi partiet er tydelege på det dei meiner mange ser på som dei viktigaste sakene i vår tid: klima og miljø. Arbeidarpartiet får 20,5 prosent av stemmene, SV 9,7 prosent, Raudt får 5,3 og Senterpartiet 4 prosent, noko som samla ville gitt 38 mandat og fleirtal i byrådet i Bergen.

– Eg ser at vi kan ta den rolla her i Bergen som MDG har tatt i Oslo, og presse sentrum og venstre for å få eit endå grønare byråd, seier Bakke.

Høgre og FNB taper stort på meiningsmålinga samanlikna med førre måling, og fell rundt tre prosentpoeng, berre Framstegspartiet går noko fram, til 5,8 prosent.

– Absolutt spennande, seier Bakke.

På målinga fordelte oppslutninga mellom partia seg slik: Høgre 19,5 prosent, Arbeidarpartiet 20,5 prosent, FNB 17,9 prosent, SV 9,7 prosent, MDG 8,7 prosent, Raudt 5,3 prosent, Venstre 4,0 prosent, KrF 4,1 prosent, Frp 5,8 prosent og Sp 3,0 prosent.

Resultatet må tolkast innanfor feilmarginar som varierer mellom 0,8 og 3,4 prosentpoeng.

