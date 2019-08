Kulturministeren vil i framtida forby namn som Norec, Norad, Nkom og Oslo Met

innenriks

– Det handlar om demokrati, at statlege organ har namn som gjer at borgarane forstår kva dei held på med, seier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Ho lanserer no forslag til ny språklov.

– Vi foreslår å styrke makta til til dømes Språkrådet, slik at dei kan ha den rolla eg meiner dei skal ha som fagorgan. Vi skal ikkje styre stavemåten til private bedrifter, men staten kan vi gjere noko med, seier Grande.

Ho seier at det ikkje berre handlar om at ein lagar amerikanske namn på norske universitet, men at statlege råd, utval, einingar eller direktorat må ha beskrivande namn som gjer at ein skjønner kva aktiviteten er.

– Det at namnet faktisk skal beskrive aktiviteten, meiner eg er endå viktigare når det er offentlege pengar og offentlege organ det er snakk om, seier kulturministeren.

Dermed kan Språkrådet i framtida få myndigheit til å kanskje setje foten ned for dårlege statlege namn. Dei statlege konkuranseutsette føretaka, som for eksempel Siva, Vy, Gassnova, Bane Nor og Enova, har ei meir sjølvstendig rolle, men diskusjonen vil nok blomstre opp igjen for desse selskapa og.

Trine Skei Grande er førebudd på ein debatt om kor stor makt ein skal gi til Språkrådet.

Kjøkkenspråk

Parallelt med forslaget til den nye språklova er regjeringa i gang med ei språkmelding som skal vere klar våren 2020.

Her skal akademia til pers. Kulturministeren fryktar at norsk kan forsvinne som eit levande språk om ikkje universiteta og forskarane lærer seg å bruke norsk når dei snakkar og skriv om fag.

– Ein bruker meir og meir engelsk. Og eit språk som ikkje har eit fagspråk, blir eit kjøkkenspråk. Det vil til slutt døy og miste statusen sin, åtvarar Skei Grande.

Saman med forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) har Kulturdepartementet hatt fleire konferansar der ein har vist fram korleis ein bruker norsk. Til dømes bør doktoravhandlingar og andre akademiske skrifter som blir støtta med norske pengar, i det minste ha eit samandrag eller oppsummering på norsk for å passe på at fagspråket òg utviklar seg.

– Det er nokre som skriv for mykje på engelsk, og nokre meiner det gir akademisk status å halde forelesingar på engelsk. Vi må sjå vidare på korleis vi skal handheve dei krava som vi har sett. Vi må tvinge fagmiljøa til å òg ha ein norsk basis, seier kulturministeren.

Urfolksspråk og teiknspråk

I forslaget til ny språklov blir dei samiske språka gitt status som urfolksspråk, og kvensk, romanes og romani blir nasjonale minoritetsspråk.

I tillegg er kulturministeren veldig fornøgd med at norsk teiknspråk no får status som nasjonalt teiknspråk.

– Det er noko eg har brukt mykje tid på, å få teiknspråk til å vere eit nasjonalt språk. Eg trur det sikkert er 15 år sidan første gong eg heldt på med dette på Stortinget, seier ho.

(©NPK)