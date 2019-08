Handelsavtalar kan gå opp i røyk medan Amazonas brenn

innenriks

Medan store brannar herjar i regnskogen i Amazonas, seier Irlands statsminister Leo Varadkar at landet vil stemme nei til den venta avtalen mellom EU og det søramerikanske handelsforbundet Mercosur med mindre Brasil gjer meir for å rette seg etter miljøstandardar og verne regnskogen, skriv Irish Times.

– Det er umogleg for Irland å stemme for ein frihandelsavtale viss Brasil ikkje oppfyller miljøforpliktingane sine, seier Varadkar, som er «svært uroa over dei rekordstore øydeleggingane som har komme av skogbrannar i Amazonas i år».

Varadkar vil bruke dei to åra fram til avtalen skal godkjennast, til å følgje nøye med på kva Brasil gjer på miljøfeltet.

Mener Bolsonaro har loge

Fredag ettermiddag vart det kjent at Frankrike vil gå imot avtalen mellom EU og Mercosur på grunn av Brasils haldningar til klimasaka. President Emmanuel Macron meiner den brasilianske kollegaen hans Jair Bolsonaro laug til han på G20-toppmøtet tidlegare i år. Ein tenestemann ved Macrons kontor seier Brasils kommentarar og politikk dei siste vekene har vist at Bolsonaro ikkje vil stå ved klimaforpliktingane sine.

Storbritannias statsminister Boris Johnson opplyser via talspersonen sin at han er «djupt bekymra» for dei store brannane i Amazonas, skriv Reuters.

Handel og eigarskap

Miljøpartiet Dei Grøne er eitt av fleire parti som meiner at også Noreg bør bruke dei pågåande forhandlingane om ein frihandelsavtale til å stille krav om bevaring av regnskogen. MDG meiner òg at det statlege eigarskapet i Hydro og Equinor må brukast aktivt i miljøkampen.

– Regjeringa bør bruke eigarskapet til å stille krav til den brasilianske regjeringa om ein ansvarleg regnskogpolitikk som føresetnad for vidare investeringar i landet, skriv nasjonal talsperson Arild Hermstad i ein e-post til NTB.

– Brasils regjering har avvist samarbeidslinja med Noreg. Pengar er det einaste språket president Jair Bolsonaro forstår. Då må vi ta i bruk handelspolitiske og økonomiske verkemiddel for å påverke politikken.

MDG vil òg fase ut bruk av soya i landbruket og oppdrettsnæringa.

– Ingen nordmenn ønsker å støtte næringar som bidrar til rasering av Amazonas. Viss oppdrettsnæringa og landbruket held fram å kjøpe fôrråvarer frå Brasil, er det nettopp det vi gjer når vi et kylling eller laks frå norske fjøs og merdar.

Stansa utbetaling

Noreg stansa nyleg ei utbetaling på 300 millionar kroner som skal bidra til å hindre avskoging. Det er ikkje nok, meiner Raudt, som meiner Noreg òg må bruke Mercosur-avtalen som brekkstong. Parallelt med EU forhandlar òg Efta om ein frihandelsavtale med søramerikanarane.

– Noreg må krevje at den nye handelsavtalen med Mercosur blir lagt på is fram til tydelege krav om bevaring av Amazonas kjem inn i avtalen. Vi har lagt store pengar på bordet for å verne regnskog, så når Amazonas står i brann, har vi eit ekstra ansvar for å følgje opp, skriv nestleiar Marie Sneve Martinussen i ein e-post til NTB.

– Noreg bør bruke moglegheita no til å sikre lovnader i den nye handelsavtalen om at avskoginga blir redusert, verneområde blir verna og rettane til urfolk blir tatt vare på, skriv Martinussen. Ho vil òg at produkt som øydelegg regnskogen, ikkje skal få sleppe inn på den norske marknaden.

Handel og berekraft

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skriv fredag til NTB at regjeringa ser alvorleg på utviklinga med regnskogen i Amazonas.

– Handel og berekraftig skogforvaltning er eit viktig tema under frihandelsavtaleforhandlingane våre. Dette blir høgt prioritert av Noreg i alle forhandlingar, og spesielt med Mercosur. Forhandlingane med Mercosur går framleis føre seg. Eg kan derfor ikkje gå inn i detaljar, skriv statsråden.

Tidlegare i veka sa han til Klassekampen at «handelsavtaler først og fremst er handelsavtaler» og at Noreg «ikke vil blande inn det konkrete spørsmålet om Amazonas-avtalen i forhandlingene».

