Solberg: Ei bompengeløysing ville vore viktig for alle

– Eg håper vi finn fram til ei løysing. Eg meiner det hadde vore viktig for alle dei fire partia, men ikkje minst for klimaet, for byane våre og bilistane er det viktig å finne nokre gode løysingar, seier statsministeren til pressa etter presentasjonen av havvindprosjektet Hywind Tampen på Ekebergrestauranten i Oslo.

Statsministeren har ikkje gitt opp å få til ei semje internt i regjeringa, sjølv om diskusjonen no har gått føre seg i vekevis.

– Eg meiner vi har moglegheiter til å finne fram til gode løysingar og balansepunkt mellom dei ulike omsyna. Eg tenker at det blir litt opp til viljen hos alle, seier Solberg.

Ho ønsker ikkje å seie noko om kor lang tid det vil ta før regjeringa har ei løysing på plass. Statsministeren vil heller ikkje seie om det blir fleire møte mellom partileiarane i nær framtid.

Det er ikkje klart kor stor avstanden er mellom regjeringspartia og kor mykje som står att før dei kan legge fram ei løysing på bompengestriden i regjeringa. Onsdag kveld møttest Venstre, KrF og Høgre for å drøfte dei siste utspela. Frp skal ikkje ha deltatt.

Det er ikkje kjent om det blir eit nytt møte mellom partileiarane i regjeringspartia torsdag kveld. KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad har torsdag vore på valturné på Sørlandet, men han returnerer til Oslo utpå ettermiddagen, opplyser Ropstads statssekretær Julian Farner-Calvert til NTB.

