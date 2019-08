Skattesmell på 2,5 milliardar kroner for Telenor

innenriks

I ei børsmelding heiter det at selskapet torsdag fekk eit kontorvedtak der frådrag blir avskore for tap Telenor fekk i 2012 på grunn av oppgjer av bankgarantiar stilt for ekstern finansiering i det indiske dotterselskapet Unitech Wireless.

– Telenor ASA vil som følgje av endringa i skattefastsetjinga, føre ein skattekostnad på 2.491 millionar kroner. Skattebeløpet blir forventa betalt i tredje kvartal 2019. Telenor ASA er usamd i vedtaket til skattekontoret og vil klage på dette, heiter det i børsmeldinga.

Vedtaket gjeld 2013, som var året då tapet vart sett på som endeleg konstatert og skattemessig frådragsført.

(©NPK)