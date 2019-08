Politiet fekk beskjed om å «ta grep» etter PSTs terrorvarsel

innenriks

I mai justerte PST opp trusselnivået for angrep frå høgreekstreme, og ifølgje Klassekampen vart Justisdepartementet, Politidirektoratet (POD) og politiet varsla då, men PST kontakta ikkje moskear direkte, sjølv om «samlingsstader for muslimar» stod øvst på lista over moglege terrormål.

No forklarer seksjonsleiar i direktoratet, Jørn Schjelderup, til Klassekampen at POD bad politiet ta grep.

– POD følgde opp denne vurderinga overfor politidistrikt, særorgan og underliggande einingar og bad om at ulike tiltak vart planlagt og sett i verk, skriv han.

Hadde møte

Ifølgje Schjelderup har det gjennom sommaren vorte følgt opp ved vekevise videokonferansar og møte der temaet har vorte diskutert og erfaringar har vorte delte.

– Distrikta vart mellom anna bedne om å opprette dialog med ulike aktørar og trussamfunn, og vurdere behovet for å setje i verk lokale tiltak, skriv han vidare.

Ingen av politidistrikta har hittil svart på når dei vart informerte og kva dei gjorde med informasjonen.

Politisk krav

Ingen av dei muslimske organisasjonane eller moskeane avisa har kontakta var informert om den nye trusselvurderinga.

Justispolitisk talsmann i SV, Petter Eide, leverte onsdag skriftleg spørsmål til justisminister Jøran Kallmyr (Frp) der han krev svar på kvifor moskeane ikkje fekk vite at PST hadde oppjustert farenivået. Han ber òg om svar på kva statsråden har gjort og vil gjere framover av tryggingstiltak for å trygge norske moskear og andre aktuelle symbolmål mot høgreekstreme terrorangrep.

