Nordmenn kan vere mette på matkasser

innenriks

Då matkassar var på det mest populære for tre år sidan, hadde Nettmat elleve tilsette og ei omsetning på 13,8 millionar kroner, ifølgje Stavanger Aftenblad.

– Det var ein skikkeleg «hype» rundt matkasser for tre-fire år sidan, og vi vart nok rivne litt med, seier styreleiar og dagleg leiar Tobias Bergo.

I fjor hadde selskapet hans eit resultat før skatt på minus 1,5 millionar kroner, medan omsetninga hadde falle til 4,7 millionar kroner.

Bergo meiner det ikkje gjeld dei åleine. Adams Matkasse/Godtlevert.no som slo seg saman i 2017 for å styrke seg på marknaden, fekk eit resultat før skatt på minus 6,3 millionar kroner i 2018, mot eit positivt resultat på 107.000 kroner i 2017.

Tidlegare i august sa investorar i Herkules-fondet til Dagens Næringsliv at dei tviler på at dei reine matkassefirmaa klarer å overleve i marknaden, og at det ikkje er mogleg å tene pengar på dei.

– Daglegvarekjedene kjem til å ta over, sa Herkules-topp Gert W. Munthe.

I januar melde nettsida e-handel at matkasseselskapet Adams matkasse, som har behalde namnet separat frå Godt Levert, skulle legge ned kontoret i Bergen og at all verksemd skulle samlast i Oslo. Årsaka til nedlegginga skal ha vore den tøffe konkurransen i marknaden.

(©NPK)