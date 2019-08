Høgre vil greie ut samferdselsbehovet for Nord-Noreg

innenriks

Medan andre parti har diskutert for eller mot jernbane i nord og klimaaspekt ved billegare innanriksflygingar, framhevar Høgre ifølgje Nordlys at det er viktigast å sjå transportbehovet i Nord-Noreg under eitt.

– Det handlar om jernbane, det handlar om flytilbod og godstransport, men òg om forsvar og tryggingspolitikk. Alt dette er viktig å få på bordet, når vi skal lage samferdselsløysingar som bind landet saman, seier Helge Orten, komitéleiar i transport- og kommunikasjonskomiteen for Høgre på Stortinget.

Forslaget slår an lokalt, der ei såkalla konseptvalutgreiing (KVU) skal innehalde veg, jernbane, sjøtransport, luftfart og godstransport. Dette skal sjåast opp mot behov for persontransport, reiseliv, miljø- og klimaperspektiv, medan faktorar som teknologisk utvikling, nordisk samarbeid og tryggingspolitikk også må med i vurderinga.

– Regjeringa har satsa tungt i Nord-Noreg dei siste seks åra. Løyvingar til samferdsel har auka med 75 prosent, og vil halde fram å auke – også i nord. Då må vi tenke heilskapleg, seier Orten.

