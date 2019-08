Equinor nærare ny flytande havvindpark

innenriks

Statlege Enova har invitert til pressekonferanse i Oslo torsdag ettermiddag, og temaet er Equinors søknad om støtte til Hywind Tampen.

Enova opplyser at det ikkje vil bli gi nokon kommentarar før pressekonferansen, men ifølgje Teknisk Ukeblads kjelder går staten inn med støtte på fleire hundre millionar kroner for å realisere flytande havvind i Noreg.

Blant dei som vil vere til stades på pressekonferansen torsdag, er statsminister Erna Solberg (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Dessutan deltek statssekretær Richard Gaarder Knutsen (Frp) i Olje- og energidepartementet, administrerande direktør Nils Kristian Nakstad i Enova og Pål Eitrheim, som er konserndirektør for nye energiløysingar i Equinor.

5 milliardar kroner

Equinor presenterte prosjektet i august i fjor. Møllene skal gi straum til oljeplattformene Gullfaks og Snorre.

Kvar mølle skal bere ein turbin med effekt på 8 MW. Til saman vil parken ha ein effekt på 88 MW.

Parken er budsjettert til å koste 5 milliardar kroner. Equinor har søkt om 2,5 milliardar kroner i støtte frå Enova for å bygge parken, og det er venta ei investeringsavgjerd i år.

Kritikk og støtte

Fiskeridirektoratet og Noregs Fiskarlag har begge notert i høyringsutsegner at Hywind Tampen kjem i konflikt med viktige fiskeområde.

– Dei legg større beslag på areal enn dei treng, sa seniorrådgivar Sonja Elin Kleven Jakobsen i Noregs Fiskarlag til Teknisk Ukeblad i februar i år.

Rådgivar Bård Aarbakke i Fiskeridirektoratet viste til at mølleparken vil dekke eit havområde på 9 kvadratkilometer på overflata, og opp til 22 kvadratkilometer med forankringssystem på havbotnen.

– Blir det lagt opp mot Snorrefeltet i staden, på same kote, så er det ikkje til hinder for noko fiske. No er det planlagt midt mellom dei to oljefelta Snorre og Gullfaks. Her kjem det i konflikt med trålinga, sa han.

Framstegspartiets energipolitisk talsmann Terje Halleland er positiv.

– Dersom dette stemmer, er eg veldig fornøgd med at det no ser ut til at Enova støttar det prosjektet som har komme lengst i utviklinga av norsk havvind. Viss desse planane blir realiserte, er det viktig at prosjektet inkluderer heile verdikjeda slik at heile kompetansen til norsk industri blir løfta, seier han til NTB.

